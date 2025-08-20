Tagliare il verde senza sprechi: le indicazioni di Co.S.R.A.B

Gestire al meglio erba tagliata, potature e sfalci è possibile e spesso conviene farlo in casa. Lo ricorda il Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese (Co.S.R.A.B), che mette a disposizione due strumenti per chi preferisce conferire: il conferimento diretto al centro di raccolta consortile, senza limiti e senza costi aggiuntivi, e la raccolta a domicilio su prenotazione, servizio che può avere limiti di quantità e, in alcuni Comuni, un costo extra in bolletta.

Ma è davvero necessario affidare sempre gli scarti verdi al servizio pubblico? «No», risponde il Consorzio, che suggerisce alcune buone pratiche domestiche:

Mulching: non raccogliere l’erba tagliata e lasciarla sul terreno, ben sminuzzata. Mantiene l’umidità e restituisce nutrienti al suolo.

Legna da ardere: i residui di potatura, una volta stagionati, diventano legna per stufe e caminetti (ramaglie fini per l’accensione, pezzi grossi per la combustione prolungata).

Cippato: con un biotrituratore, rami e potature si trasformano in scaglie utili per la pacciamatura di orti e aiuole; chi dispone di stufe policombustibili può impiegarlo anche per riscaldare.

Compostaggio domestico: erba, foglie e piccole potature sminuzzate sono ottime per produrre compost, chiudendo il ciclo della materia in giardino.

Ridurre i conferimenti equivale a ridurre i trasporti, meno emissioni e più fertilità per il suolo.