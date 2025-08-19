Servizi mensa e trasporto scolastico, Curino sostiene le famiglie in difficoltà

Buone notizie per alcune famiglie di Curino: il Comune ha approvato le agevolazioni per l’anno scolastico 2025/2026 legate al diritto allo studio. In particolare, tre nuclei familiari otterranno l’esenzione totale dalle spese di mensa e trasporto scolastico.

Nel piccolo centro non sono presenti scuole elementari e medie, per cui gli alunni frequentano gli istituti di Brusnengo, dove si svolge anche il servizio di refezione. Il Comune di Curino si farà quindi carico del rimborso dei buoni mensa al Comune vicino per le famiglie esentate.

L’agevolazione è prevista dal regolamento comunale per i nuclei con reddito ISEE molto basso e viene confermata annualmente in base alle condizioni economiche. L’obiettivo è garantire pari opportunità di accesso all’istruzione, alleggerendo i costi dei servizi scolastici per chi si trova in situazioni di maggiore difficoltà.

I nominativi delle famiglie beneficiarie non sono stati resi pubblici per motivi di privacy, ma i diretti interessati riceveranno apposita comunicazione dal Comune.

Con questo intervento l’amministrazione ribadisce la volontà di sostenere i cittadini più fragili, affinché il percorso scolastico dei ragazzi non venga ostacolato da problemi economici.