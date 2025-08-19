Pickleball, Belgian Open 2025: biellesi a Bruxelles conquistano l'argento FOTO e VIDEO

Nei giorni 15–17 agosto 2025 si è disputato a Bruxelles il Belgian Open di pickleball, manifestazione che ha riunito oltre 300 atleti provenienti da più di 15 Paesi, con ampia presenza di statunitensi e una pattuglia azzurra di circa venti italiani. Tra questi, quattro rappresentanti biellesi della squadra "Al Ristorante Fuoricampo Piatto", anche sede degli allenamenti e luogo in cui il pickleball ha mosso i primi passi nel Biellese.

Per i colori biellesi sono arrivati segnali confortanti in tutte le categorie. Antonia Pratticó e Massimo Morello hanno ben figurato nel doppio misto 50+ 3.5, confermando solidità e continuità. Andrea Patti, in coppia con una partner belga, ha disputato un ottimo 19+ 4.0, fermandosi ai quarti di finale.

Il risultato di maggior rilievo porta la firma della coppia Patti–Gauzolino: dopo il recente successo a Parigi, i due si sono confermati ai vertici anche a Bruxelles. Nel 50+ 5.0 hanno ceduto soltanto in finale, conquistando una prestigiosa medaglia d’argento al termine di un percorso iniziato con la vittoria del round robin (bilancio di 7 vittorie su 8 incontri).

Per gli atleti del Fuori Campo, il bilancio è positivo e incoraggiante: prestazioni in crescita, fiducia e prospettive che fanno ben sperare in vista dei prossimi impegni internazionali. Il calendario segna già il prossimo appuntamento in Germania, a Düsseldorf, a fine novembre.