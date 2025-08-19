Vita da rifugio - Rosi, Alessandra e Tommaso all'Alpe Pianetti FOTO e VIDEO

"Una vittoria sul mare" la definiscono Rosi, Alessandra e Tommaso dell'Alpe Pianetti, 1321 m sul livello del mare, a Graglia, che questo anno vedono molta più gente, rispetto all'anno passato. Chi sceglie questa meta è anche solo per una colazione veloce, piuttosto che per un pranzo e naturalmente per respirare aria frasca lontano dalla vita frenetica della città, ed essere accolto in maniera encomiabile.

Realizzato dal gruppo dell’Associazione Nazionale Alpini di Graglia, il Rifugio è aperto da luglio a metà settembre e da novembre a giugno tutti i fine settimana su prenotazione. Appena qualche giorno fa è stato meta del termine dell'impresa dei giovani runner biellesi Francesco Nicola e Gabriele Gazzetto, "52-2000", 52 cime sopra i 2.000 metri delle Alpi Biellesi, ma sono tante altre le iniziative di questa realtà dove la natura prende il sopravvento e il clima è molto accogliente, famigliare.

"E' molto facile arrivare da noi è un percorso di soli 3 chilometri, appena 300 metri di dislivello - racconta Alessandra - . Questa sera per esempio viene un gruppo con diversi bimbi piccoli che praticamente abbiamo visto nascere. La prima volta che sono venuti qui avranno avuto appena un mese".

Attorno al Rifugio molto curato nei dettagli, ci sono solo pace e tranquillità. Nei suoi dintorni ci sono alcuni itinerari ben segnati e con difficoltà E escursionistiche. Il rifugio è raggiungibile da San Carlo (1028m) nei pressi di Graglia con indicazioni B4. Basta seguire la strada provinciale detta Tracciolino in direzione Oropa dalla località Bossola fino a poco prima di San Carlo, dove sulla sinistra si trovano le indicazioni per il Rifugio.