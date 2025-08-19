Oropa–Monte Camino 2025: iscrizioni e dettagli gara

Torna una delle corse più amate in zona, la Oropa - Monte Camino. L'appuntamento è domenica 24 agosto.

Nell'ultima edizione a tagliare il traguardo era stato Enzo Mersi A.S.D.CLIMB RUNNERS nella classifica maschile, mentre per la femminile Francesca Foglio, ATL. STRONESE-NUOVA NORDAFFARI.

A organizzare l'evento come sempre G.S.A. Valsesia. POSSONO PARTECIPARE: Tesserati Fidal delle categorie JF/JM e successive, Enti di Promozione Sportiva: firmatari convenzione (presentare tessera e certificato medico), Possessori di RUNCARD: (presentare tesserino e visita medica)

PERCORSO è di Km. 7 circa con un DISLIVELLO di 1300 m % asfalto 0%.

Per chi è interessato c'è anche una eventuale CAMMINATA LUDICO MOTORIA con partenza da OROPA RIFUGIO ROSAZZA separata dalla prova competitiva (stessa approvazione).

Per la competitiva le ISCRIZIONI sono da effettuare: via e-mail a enzomersi82@gmail.com entro il 20/08/2025 e ritiro pettorale presentando copia del cartellino o la lista del tesseramento online comprovante la validità del tesseramento Quota €. 10,00 con pagamento in loco il giorno della gara e con presentazione di certificato medico agonistico o ad elevato impegno vascolare.

Per la Camminata Ludico Motoria: €. 5,00 iscrizioni il giorno della gara-

Il RITROVO ore 7:30 presso Oropa Funivie mentre la PARTENZA sarà alle ore 8:30 per la gara competitiva e alle ore 8:35 per la camminata ludico motoria.

Responsabile Organizzativo e info Enzo Mersi – 339 2472377