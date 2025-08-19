Provincia di Biella: candidatura per 2 rappresentanti nel Cda della Fondazione Funivie Oropa

La Provincia di Biella deve provvedere all’individuazione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione della partecipata “Fondazione Funivie Oropa”, la cui nomina avverrà ai sensi dell’art. 7 del vigente statuto della Fondazione. Per l’individuazione dei candidati viene pubblicato il presente avviso, onde raccogliere le manifestazioni di interesse. Il presente avviso pubblico ha, quindi, per oggetto la descrizione delle modalità e tempistiche per la presentazione delle candidature, nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità.

INVIO DELLE CANDIDATURE

La proposta di candidatura, corredata da dettagliato curriculum vitae e dalle dichiarazioni da rendere secondo il modulo di istanza on line, rinvenibile sul sito provinciale, dovrà pervenire presso la sede della Provincia di Biella attraverso la seguente modalità:

- in forma esclusivamente digitale, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 08 settembre 2025, attraverso la compilazione di apposito format reso disponibile alla sezione “Cosa fare per” del sito istituzionale dell’amministrazione provinciale, accessibile al link https://servizi.provincia.biella.it/openweb/trasparenza/cosafareper.php (ricercare la tipologia “Designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni”) previa autenticazione mediante sistema pubblico di identità digitale (SPID). Non saranno considerate istanze pervenute con altri mezzi e/o oltre il termine stabilito e/o già pervenute in data antecedente alla pubblicazione del presente avviso. Gli interessati devono essere in possesso, all'atto di presentazione della domanda, di requisiti tali da permettere l'assolvimento dei compiti di amministrazione da svolgersi, come meglio elencati di seguito.

L'Amministrazione Provinciale si riserva di valutare, a propria discrezione, i curricula vitae che perverranno. La presentazione della candidatura non costituisce avvio del procedimento e non attribuisce ai partecipanti alcun diritto o pretesa alla nomina in oggetto atteso che l'attribuzione dell'incarico si configura come esercizio di discrezionalità amministrativa.



STATUTO FONDAZIONE FUNIVIE OROPA - STRALCIO ARTICOLI DI INTERESSE PER LA CANDIDATURA

Lo statuto della Fondazione Funivie Oropa all’art. 3 “Scopo” recita: “La Fondazione ha per scopo la valorizzazione a fini turistici dei beni culturali e naturalistici della Conca d’Oropa, anche in sinergia con l’attività svolta da altri Enti pubblici o privati, finalizzata alla manutenzione e alla conservazione sia del patrimonio culturale ed architettonico del Sacro Monte che dell’ambiente ad esso collegato. Per il perseguimento del suo scopo la Fondazione può svolgere attività di utilità generale a favore del territorio della Conca d’Oropa in campo culturale, sportivo, naturalistico e turistico. Nel quadro delle sue attività la Fondazione può anche organizzare eventi e manifestazioni, incontri, riunioni, curare pubblicazioni in materia e promuovere studi, ricerche e ogni altra iniziativa inerente.

Lo scopo della Fondazione viene raggiunto altresì mediante l’attività di gestione, diretta o indiretta, degli impianti di trasporto a fune di persone ubicati nel territorio di proprietà del Santuario di Nostra Signora di Oropa. La Fondazione svolge la propria attività nell’ambito della Provincia di Biella”.

Il successivo art. 7 dello Statuto, rubricato “Consiglio di Amministrazione” stabilisce che la Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto fino ad un massimo di quindici membri, compreso il Presidente, di cui due nominati dalla Provincia di Biella e prevede che “Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, tranne quelli riservati dal presente statuto al Presidente” (...); “Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria una volta all’anno, entro quattro mesi

dalla chiusura dell’esercizio, e in via straordinaria ogni volta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri con indicazione dell’ordine del giorno da trattare. In questo ultimo caso il Presidente deve provvedere alla convocazione del

Consiglio entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta” (...).. “I consiglieri nominati [..] restano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Gli eventuali Consiglieri nominati successivamente ad integrazione del Consiglio scadono comunque con gli altri alla fine del quinquennio, indipendentemente dalla data di nomina” .

“La carica di consigliere di amministrazione è gratuita, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute nell’esercizio del mandato conferito”;



REQUISITI PER LA NOMINA A MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sulla base di quanto disposto dalla D.C.P. n. 2 del 09/04/2025 ad oggetto "Definizione degli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni", nonché della normativa in vigore, occorre che i candidati posseggano i

seguenti requisiti:

1) REQUISITI PER LA NOMINA E DESIGNAZIONE

Le persone nominate o designate devono possedere i requisiti necessari per l’elezione alla carica di amministratore negli Enti Locali, nonchè i requisiti di conferibilità alla carica da ricoprire ai sensi del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, e non devono:

- trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con le mansioni e le funzioni inerenti all’incarico, tenuto conto delle attività e professioni abitualmente svolte; - ricoprire incarichi o consulenze presso l’ente, azienda o istituzione presso il quale è disposta la

nomina; - aver lite pendente con l’ente, l’azienda o l’istituzione suddetti. I citati requisiti devono permanere per tutta la durata della carica. I candidati dovranno inoltre documentare nel curriculum vitae di aver acquisito, sulla base di rilevanti esperienze nel campo turistico, sportivo, naturalistico e culturale, la necessaria competenza tecnica e/o amministrativa per ricoprire il ruolo di Consigliere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.



DURATA E CARATTERISTICHE DELL’INCARICO

Secondo quanto previsto dall’art. 7 dello statuto della Fondazione l'incarico ha durata quinquennale. La carica è gratuita, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute nell’esercizio del mandato conferito.



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ULTERIORI INFORMAZIONI

I dati conferiti dall’interessato e raccolti dall’Amministrazione nella procedura in oggetto saranno trattati in conformità al Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) Reg. (UE) 2016/679 nonché alla vigente normativa in materia. Il trattamento dei dati personali, forniti dall’interessato, è finalizzato alla nomina dei rappresentanti della Provincia di Biella presso la Fondazione Funivie Oropa. In particolare, il

trattamento dei dati è necessario per gestire la raccolta dell’istanza e dei dati ivi indicati, a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico.

Le basi giuridiche che legittimano il trattamento dei dati personali dell’interessato sono quelle indicate dall’art. 6, paragrafo 1, lett. c, GDPR, ossia: il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (D.Lgs. 267/2000 e previsioni statutarie

dei singoli enti). Il conferimento dei dati personali costituisce requisito necessario per l’esercizio dell’attività e delle funzioni proprie dell’Amministrazione, come declinate per legge, in assenza vi sarà l’impossibilità per quest’ultima di svolgere le medesime.

I dati del soggetto designato, l’istanza ed il curriculum vitae, verranno trasmessi alla Fondazione Funivie Oropa, secondo quanto previsto in Avviso e quanto più dettagliatamente specificato nell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, allegata al presente avviso e comunque disponibile al portale istituzionale dell’Amministrazione, alla sezione dedicata privacy.

Il Titolare del trattamento è la Provincia di Biella con sede legale in Via Quintino Sella 12 - Biella (BI), PEC: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it, Telefono: 015 8480611.

Il DPO (Data Protection Officer) nominato è reperibile ai seguenti dati di contatto: Sistema Susio srl, con sede in via Pontida 9, Cernusco sul Naviglio (MI), nella persona della dottoressa Valentina Vasta (soggetto referente per il titolare/responsabile) – tel. 02 92345836 – email info@sistemasusio.it. L’informativa di dettaglio sul trattamento dei dati, resa ai sensi dell’art. 13 del citato GDPR, è disponibile sul sito istituzionale dell’Amministrazione all’area tematica Privacy (link https://www.provincia.biella.it/homepage/privacy/informative-area-amministrativa-ewelfare).

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sulla homepage del sito Istituzionalewww.provincia.biella.it fino alla data di scadenza.

Per ogni altro chiarimento o informazione gli interessati possono telefonare ai seguenti numeri: 015-8480721 015-8480793.