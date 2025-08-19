TeamVolley: Giulia al quadrato, doppia conferma al centro FOTO

Il TeamVolley è lieto di annunciare una doppia riconferma nel roster della prima squadra, che si accinge a preparare il campionato 2025/26 di Serie B2 nazionale. Stesso nome e stesso ruolo, generazioni diverse: le centrali Giulia BONINI e Giulia MACCHIERALDO alzeranno ancora il muro a Lessona, completando il reparto.

Le parole di Giulia BONINI: «Avevo voglia di rimettermi in gioco, ancora una volta. Conosco coach Bellagotti e so come lavora: lui e Ivan (Turcich, ndr) sapranno stimolare il gruppo e farci crescere. Le responsabilità da veterana si sentono, ma quest’anno sarà più semplice perché accanto a me avrò compagne con la stessa esperienza, se non addirittura maggiore. Condivideremo il ruolo e ci supporteremo a vicenda, ed è un valore aggiunto per il collettivo. Sono felice sia degli acquisti che delle conferme: ci sarà tanta energia nuova ma anche continuità, un mix ideale per lavorare ben fin da subito. L’obiettivo della squadra è migliorare ancora rispetto alla passata stagione, vivendo un campionato sereno e in maniera unita. Personalmente invece, vorrei prendermi qualche rivincita e fare un’annata migliore a livello di prestazioni».

Aggiunge Giulia MACCHIERALDO: «Sono estremamente felice di poter giocare un’altra stagione a Lessona. Al TeamVolley ho trovato una società accogliente, basata su sani principi e di cui apprezzo la trasparenza e la disponibilità. Non vedo l’ora di tornare in palestra per ricominciare gli allenamenti e conoscere meglio le nuove compagne di squadra. Lo staff tecnico rinnovato rappresenta per me uno stimolo enorme, anche perché nelle ultime sedute della scorsa stagione ho già potuto apprezzare l’approccio e la professionalità di coach Bellagotti. Inoltre il suo vice Ivan Turcich ha avuto un ruolo molto importante nella mia formazione personale. Voglio crescere come giocatrice, imparando il più possibile da chi mi circonda poiché – essendo tra le più giovani – ho sicuramente tanto da apprendere, da tutti. Spero di dare il mio contributo e vivere un campionato ricco ed entusiasmante, magari migliorando l’ultimo quinto posto e togliendoci qualche soddisfazione».

A ri-accoglierle è il direttore sportivo Marco MOTTO: «Giulia Bonini mi aveva detto due campionati fa che avrebbe giocato soltanto un’ultima stagione: siamo ancora qui, perciò direi che è andata benissimo e sono doppiamente felice della sua riconferma. Vero, arriva da un’annata difficile, con qualche problemino. Noi però conosciamo il suo valore e sappiamo che può dare un ottimo contributo al gruppo: le sue prestazioni, la sua attenzione e il suo impegno saranno molto utili. Giulia Macchieraldo è una giovane ragazza dotata di grande umiltà e margini di crescita notevoli. Siamo dell’idea che, acquisendo un po’ più di sicurezza, potremo assistere alla sua consacrazione nella categoria. Il potenziale per essere una giocatrice da B2 c’è, in lei crediamo molto. “Ben rimaste” a entrambe!».