Magnano in pellegrinaggio al Santuario d'Oropa

Domenica 24 agosto 2025 le parrocchie di San Giovanni Battista e San Secondo di Magnano si recheranno in pellegrinaggio al Santuario di Oropa.
Il programma prevede alle ore 10.00 il ritrovo dei fedeli sul sagrato della Basilica superiore, seguito dalla processione alle 10.15. Alle 10.30 sarà celebrata la Santa Messa.
Al termine, chi lo desidera potrà condividere un momento di fraternità partecipando al pranzo comunitario presso il ristorante “La Fornace” di Oropa.
In concomitanza con il pellegrinaggio, le altre messe domenicali saranno celebrate alle ore 9.30 a San Lorenzo di Mongrando, alle 11.00 a Sancta Maria Assunta di Curanuova – Mongrando, e alle 12.00 al Monastero di Bose – Magnano.