“Gin Party”, la festa di fine estate arriva a Sordevolo

Il comune, la Pro Loco e La Passione di Sordevolo, come tutti gli anni, hanno organizzato la Festa di fine estate “Gin Party”, che si terrà venerdì 29 agosto, a partire dalle 20:00.

L’evento si svolgerà a Sordevolo, precisamente nella zona Anfiteatro. Le adesioni dovranno essere effettuate entro il 24 agosto.

Per informazioni e prenotazioni, si possono contattare Matilde al numero 388 156 7775 oppure Flaminia al seguente recapito telefonico 340 463 4651.

Durante la serata musica e cena con proposte anche gluten free, piatti vegetariani e piatti pensato per i bambini. Inoltre, come ogni gin party che si rispetti, non mancheranno gin lemon, gin tonic e gin paloma.