Oltre 360mila euro per il Biellese: ripristino strade e infrastrutture danneggiate da calamità

La Regione Piemonte ha stanziato complessivamente 363mila euro per interventi di ripristino delle infrastrutture danneggiate da calamità naturali nel corso del 2025 nel territorio della Provincia di Biella. I fondi, parte di un pacchetto regionale del valore complessivo di oltre 2,1 milioni di euro, sono destinati a opere viarie, idriche, igieniche e di difesa del territorio, con particolare attenzione alla regimazione delle acque. Tutti gli interventi dovranno essere rendicontati alla Regione entro la fine del prossimo anno.

Nel Biellese sono otto le opere finanziate:

Comune di Crevacuore: messa in sicurezza del tratto del rio Crosetto intubato in fregio a via Peiro, vicino alla confluenza con il rio Naugera – 50mila euro;

Comune di Curino: ripristino funzionale del ponticello stradale sul rio senza nome lungo la strada comunale Santa Maria – 45mila euro;

Comune di Donato: interventi di regimazione delle acque superficiali e messa in sicurezza della strada comunale per località Molino – 20mila euro;

Comune di Donato: ripristino opere di regimazione acque superficiali lungo la strada per gli alpeggi comunali Alpe Cavanna – 15mila euro;

Comune di Portula: scoronamento, taglio della vegetazione, rimozione del materiale franato e posa di rete metallica di protezione nella frazione Masseranga – 49mila euro;

Comune di Pralungo: rifacimento del ponte sul rio Cino in Regione Tancallo – 15mila euro;

Comune di Pray: lavori di recupero del versante in frana di sottoscarpa in Via I Maggio, frazione Pray Alto – 19mila euro;

Provincia di Biella: ripristino del corpo stradale della SP 511 “Del Santuario di Graglia”, km 3+400 – 150mila euro.

Si tratta di interventi fondamentali per garantire la sicurezza e la funzionalità delle infrastrutture locali, inclusa la SP511, importante sia per la viabilità ordinaria che per il turismo, essendo situata nelle vicinanze del Santuario di Graglia. L’attenzione al territorio, il dialogo con gli amministratori locali, le aziende e le associazioni rappresenta un elemento centrale del modello di governo regionale, volto a rispondere rapidamente alle esigenze dei cittadini e del territorio.

“Si tratta di interventi di grande importanza per il ripristino di infrastrutture fondamentali per il nostro territorio – commenta Elena Rocchi, Consigliera regionale del Gruppo Lista Civica Cirio PML -; la Regione si è mossa con grande rapidità ed efficienza. La necessità di un ripristino della SP511 è stata anche oggetto di un incontro che ho organizzato tra l’Assessore Gabusi, che ringrazio per avere recepito la necessità del territorio, il Presidente della Provincia, Emanuele Ramella Pralungo, il Sindaco di Graglia, Marco Astrua, il Presidente della Fondazione Santuario di Graglia, Riccardo Lunardon e rappresentanti della Lauretana, il cui stabilimento è a monte del tratto interessato, percorso ogni giorno da molti mezzi pesanti. Si tratta di un intervento importante anche per il turismo, in quanto il ripristino riguarda il tratto immediatamente prima del Santuario”.