A Valdengo c'è un'auto in un campo

È stata rinvenuta nella notte un'auto che, uscendo di strada, è rimasta in un campo fra Valdengo e Cerreto Castello. A segnalare la presenza del veicolo una donna che passando di lì ha segnalato la vettura alle Forze dell'Ordine.

I Carabinieri sono risaliti alla proprietaria del veicolo: si tratta di una giovane donna del 2001, residente a Candelo, che nella notte è uscita di strada per evitare un cinghiale sulla carreggiata. A seguito del sinistro è stata accompagnata al Pronto soccorso per ulteriori accertamenti e quanto prima si occuperà della rimozione del veicolo. Ancora incerti gli esiti dell'accaduto.