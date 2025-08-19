 / CRONACA

A Valdengo c'è un'auto in un campo

Uscita di strada nella notte, si è recata al Pronto soccorso.

A Valdengo c'è un'auto in un campo - Foto di repertorio

È stata rinvenuta nella notte un'auto che, uscendo di strada, è rimasta in un campo fra Valdengo e Cerreto Castello. A segnalare la presenza del veicolo una donna che passando di lì ha segnalato la vettura alle Forze dell'Ordine. 

I Carabinieri sono risaliti alla proprietaria del veicolo: si tratta di una giovane donna del 2001, residente a Candelo, che nella notte è uscita di strada per evitare un cinghiale sulla carreggiata. A seguito del sinistro è stata accompagnata al Pronto soccorso per ulteriori accertamenti e quanto prima si occuperà della rimozione del veicolo. Ancora incerti gli esiti dell'accaduto.

