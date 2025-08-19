Vuelta 2025: al Grattacielo Piemonte il centro operativo della partenza italiana

In occasione della Salida Oficial della Vuelta a España 25, il Grattacielo Piemonte diventa il centro nevralgico dell’organizzazione dell’evento. L’edificio, sede istituzionale della Regione, diventa il quartier generale ufficiale della corsa, accogliendo tutte le attività logistiche, operative, istituzionali e mediatiche legate alla grande partenza italiana, prevista per il 23 agosto da Torino Venaria Reale. Dal 20 al 22 agosto, il Grattacielo ospiterà riunioni tecniche, briefing operativi e incontri ufficiali. In un’unica sede saranno riuniti organizzatori spagnoli, referenti regionali, autorità locali, squadre partecipanti e operatori del settore. Sport, istituzioni e territorio collaboreranno fianco a fianco per garantire il buon svolgimento della manifestazione.

“Il Grattacielo Piemonte è la casa di tutti i piemontesi e in questi giorni diventa anche la casa della Vuelta 25 - dichiarano Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, e Paolo Bongioanni, assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte -. Trasformare il cuore istituzionale del nostro territorio nel quartier generale della corsa ciclistica spagnola più importante è una scelta che va oltre la logistica: è un segnale chiaro dell’apertura del Piemonte all’Europa, alla collaborazione tra istituzioni, alla valorizzazione dello sport come strumento di promozione territoriale. Abbiamo voluto che l’intera macchina organizzativa trovasse spazio qui, per sottolineare quanto crediamo in questo evento e nel suo potenziale. È un segnale concreto dell’impegno con cui stiamo lavorando per fare della nostra Regione un punto di riferimento per i grandi eventi.