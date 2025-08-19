Ambulatori Valle Mosso e Valle San Nicolao, variazioni di orario

A partire da questa settimana, in seguito alla chiusura dell’ambulatorio di Bioglio, entreranno in vigore alcune modifiche riguardanti gli orari di apertura degli ambulatori della zona. Le variazioni interessano in particolare le sedi di Valle Mosso e di Valle San Nicolao, che rimarranno a disposizione degli utenti negli orari indicati.
Nel dettaglio, l’ambulatorio di Valle Mosso sarà operativo ogni martedì pomeriggio, con orario dalle 15 alle 19. L’ambulatorio di Valle San Nicolao, invece, aprirà al pubblico il venerdì pomeriggio, dalle 15:30 alle 19.
La chiusura dell’ambulatorio di Bioglio si è resa necessaria per motivi di carattere organizzativo. Per questa ragione, gli assistiti sono invitati a fare riferimento alle altre sedi indicate, che rimarranno regolarmente attive secondo i nuovi orari stabiliti.