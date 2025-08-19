Biella, smarrito Merlino: ha bisogno urgente delle sue medicine

È scattato l’appello per ritrovare Merlino, un gatto che si è smarrito nella zona di via Emilia, a Biella, nei pressi dei campi da tennis.

L’animale necessita con urgenza delle sue medicine quotidiane, motivo per cui la famiglia è particolarmente preoccupata e chiede l’aiuto di tutti i cittadini.

Merlino è abituato alla vita domestica e potrebbe essersi nascosto nei dintorni, spaventato o disorientato. Chiunque dovesse avvistarlo è invitato a contattare immediatamente il suo proprietario Riccardo ai numeri:

347 4167949 – 347 2336612

Ogni segnalazione può essere utile per riportare Merlino a casa sano e salvo.