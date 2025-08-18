Si tuffa in mare a Polignano e sbatte la testa sugli scogli: morto 23enne

(Adnkronos) - Catania è sotto choc per la morte del giovane Francesco Aronica, il ragazzo di 23 anni che ieri, domenica 17 agosto, ha perso la vita dopo avere sbattuto la testa tuffandosi da almeno sei metri di altezza a Polignano a Mare in Puglia. Il giovane si è tuffato nell'insenatura di Lama Monachile, una zona molto visitata per le scogliere a picco sul mare. Subito dopo l'incidente sono intervenuti i soccorritori medici e i vigili del fuoco, che lo hanno estratto dall'acqua con difficoltà a causa della posizione poco accessibile. Aronica è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Monopoli, ed è morto dopo numerosi tentativi di rianimazione.

Il grave trauma cranico

Secondo quanto riferito da fonti mediche, il giovane ha riportato un grave trauma cranico con una vasta ferita lacero-contusa nella regione fronto-parietale. Alcuni testimoni hanno riferito che avrebbe sbattuto la testa sulle rocce prima di arrivare in acqua, perdendo conoscenza. Francesco 'Ciccio' Aronica ha riportato un grave trauma cranico con una vasta ferita lacero-contusa nella regione fronto-parietale. Il recupero del ragazzo è stato particolarmente complesso: sul posto sono intervenuti l'elicottero del 118 e un’ambulanza del servizio di emergenza territoriale. Il giovane è stato defibrillato più volte sul luogo dell'incidente e durante il trasporto. All'arrivo al pronto soccorso, era già in arresto cardiaco, una condizione in cui il cuore presenta attività elettrica, ma non una contrazione efficace. I medici hanno tentato la rianimazione per oltre un'ora, senza esito.

Chi era Francesco Aronica

Francesco Aronica era molto conosciuto a Catania. Giocava con gli Elephants, squadra dì football americano. Figlio di Giampaolo Aronica e Ilia Strano. La mamma è nipote del senatore Nino Strano, morto di recente. “Un ragazzo d oro, sempre disponibile e gentile con tutti e soprattutto con i più deboli. E non è un modo di dire…”, raccontano gli amici che non riescono ancora a credere quanto accaduto. Poche ore prima della tragedia, Francesco Aronica aveva pubblicato una storia su Instagram con una suggestiva immagine della baia che gli è stata fatale.

Il cordoglio del sindaco di Polignano a Mare

Il sindaco di Polignano a Mare Vito Carrieri ha espresso il suo cordoglio sui social: "Ho sperato fino all'ultimo di non dover confermare questa notizia, invano. Poco fa un ragazzo di 23 anni ha perso la vita in seguito a un brutto incidente dovuto adun tuffo dalla roccia di Lama Monachile. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, della Polizia e del personale di pronto soccorso non è bastato a evitare la tragedia. In questo momento di profondo dolore e tristezza, il mio unico pensiero va alla famiglia di Francesco".