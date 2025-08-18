Trump “Mai così tanti leader allo stesso tempo alla Casa Bianca”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Un giorno importante alla Casa Bianca. Non abbiamo mai avuto così tanti leader europei qui contemporaneamente. Un grande onore per l'America!!! Vediamo quali saranno i risultati???". Lo ha scritto su Truth il presidente americano Donald Trump, in vista dell'incontro con i leader europei e con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Anche il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si trova a Washington per partecipare all'incontro. Nelle scorse ore, il presidente ucraino Zelensky ha scritto, in un post su Telegram, che "la Russia non dovrebbe ricevere alcuna ricompensa per questa guerra". (ITALPRESS). -Foto Ipa Agency-
In Breve
lunedì 18 agosto
domenica 17 agosto
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Cantieri di lavoro 2025 in Piemonte: 20 posti disponibili a Biella
In totale sono 353 i progetti destinati a favorire l’inserimento lavorativo di 1.363 persone in...