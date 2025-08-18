 / Top News

18 agosto 2025

Baudo, Morandi “Perdo un amico, per lui ho solo parole d’affetto”

ROMA (ITALPRESS) - "Ho soltanto parole d'affetto per Pippo perchè mi ha aiutato nei momenti di difficoltà; ricordo che agli inizi degli anni Ottanta ero un pò sparito dal giro, non mi cercava più nessuno e lui mi chiamò invitandomi a 'Fantasticò. Devo dirgli ancora grazie. Oggi piango anche un amico, ci sentivamo e ci volevamo bene". Così Gianni Morandi alla camera ardente di Pippo Baudo.- Foto IPA Agency -(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

