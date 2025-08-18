Baudo, Fiorello “Qualsiasi cosa si dica, Pippo è sempre un pò di più”

ROMA (ITALPRESS) - "Qualsiasi cosa si possa dire, Pippo è sempre un pò di più. Non è un semplice conduttore, direttore artistico, ma è qualcosa di più. Lui ha insegnato senza volere insegnare". Lo afferma Rosario Fiorello, parlando con i giornalisti alla camera ardente di Pippo Baudo al Teatro delle Vittorie."La Rai deve moltissimo a Pippo Baudo, ho sentito parlare di statua a Sanremo ma dovrebbe sostituire il cavallo di viale Mazzini con Pippo perchè lui ha tracciato un solco enorme dove tutti noi abbiamo imparato. A volte mi chiedo chi insegnerà ai giovani di oggi a fare un certo tipo di tv...", prosegue Fiorello, che spiega: "Per noi siciliani è sempre stato un vanto, un orgoglio".- Foto IPA Agency -(ITALPRESS).