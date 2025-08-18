Cantieri di lavoro 2025 in Piemonte: 20 posti disponibili a Biella

La Regione Piemonte ha approvato tutti i cantieri di lavoro richiesti dagli enti partecipanti al bando 2025, con un investimento complessivo di 10,3 milioni di euro.

In totale sono 353 i progetti destinati a favorire l’inserimento lavorativo di 1.363 persone in difficoltà all’interno di enti pubblici locali, tra Comuni, Unioni di Comuni e organismi di diritto pubblico. Il finanziamento sarà erogato in due tranche: la prima prevede 321 progetti per 1.282 lavoratori, mentre i restanti 32 cantieri, destinati a disoccupati over 45 e persone con disabilità, saranno formalizzati entro settembre, coinvolgendo ulteriori 66 lavoratori.

I cantieri di lavoro rappresentano un’opportunità di reinserimento per chi è da tempo fuori dal mercato del lavoro, consentendo di acquisire competenze professionali e offrendo un sostegno economico. Il cantiere non costituisce un vero e proprio rapporto di lavoro, ma permette sia ai partecipanti di ricevere integrazione al reddito e socializzazione, sia agli enti di realizzare interventi di manutenzione e servizio alla comunità.

Le attività affidate ai cantieristi spaziano dalla cura del verde pubblico e del decoro urbano, al ripristino di infrastrutture e arredi comunali, fino alla gestione e riordino di archivi. Alcuni cantieri prevedono anche momenti di formazione per preparare le persone al rientro nel mercato del lavoro.

"Restituire dignità e prospettive di riscatto a chi è in difficoltà significa investire sul valore più grande: il lavoro, che resta la principale forma di libertà – ha commentato Elena Chiorino, vicepresidente e assessore al Lavoro della Regione Piemonte – I Cantieri di lavoro offrono sostegno economico, competenze e fiducia, supportando anche i sindaci nella riqualificazione dei territori".

Tipologie di cantiere

Sono quattro i tipi di cantieri previsti:

Disoccupati di almeno 45 anni in condizioni socio-economiche difficili;

Disoccupati over 58 senza requisiti pensionistici;

Persone sottoposte a restrizione della libertà personale dall’autorità giudiziaria;

Persone con disabilità iscritte al collocamento mirato presso i Centri per l’impiego.

La durata dei progetti varia da sei a dodici mesi, durante i quali lo stato di disoccupazione dei partecipanti non cambia.

Risorse stanziate

Le risorse totali ammontano a 10,3 milioni di euro. Il contributo per i disoccupati over 45 è passato dall’80% rispetto al 60% delle scorse edizioni. La copertura per gli over 58 e per chi è in regime di restrizione della libertà è del 100%, così come per le persone con disabilità, con inclusione anche di spese per pasti, trasporti e formazione.

Biella: 20 lavoratori coinvolti

In provincia di Biella sono previsti 20 cantieri:

1 lavoratore in regime di restrizione della libertà

2 disoccupati over 45

15 disoccupati over 58

2 lavoratori con disabilità

Le persone interessate a partecipare ai Cantieri possono rivolgersi al proprio Centro per l’impiego di riferimento.

L’elenco dei progetti approvati, allegato in tabella, sarà consultabile sul sito della Regione Piemonte, nelle pagine della voce “Lavoro”.

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro/interventi-per-loccupazione/cantieri-lavoro



