Dal Nord/Ovest, incendio in un edificio residenziale di Rivalta: muore una ragazza di 28 anni

Una ragazza di 28 anni è morta in un incendio divampato ieri sera all'improvviso in un edificio di Rivalta. Era all'interno della sua abitazione insieme al padre, 67 anni, anche lui rimasto intossicato.

Immediato l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona ed estratto la giovane, che era rimasta intrappolata all’interno: la vittima è stata affidata al 118 e trasferita in ospedale al CTO in codice rosso con l'elisoccorso, ma è deceduta poco dopo.

Le condizioni dell'uomo - ricoverato invece a Rivoli - sono ancora da valutare, ma non sarebbe in pericolo di vita.