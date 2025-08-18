Ponderano: auto contro un’abitazione

Nel pomeriggio di ieri domenica 17 agosto a Ponderano si è verificato un sinistro stradale autonomo. Una 81enne, residente a Biella, mentre percorreva via Crosa a bordo della sua Peugeot Ranger, ha perso improvvisamente il controllo del veicolo, andando a impattare frontalmente contro il muro di un’abitazione all’angolo con via Blana.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati un equipaggio del 118 e i Carabinieri del Radiomobile. La conducente, cosciente e senza sintomi evidenti, non presentava lesioni gravi; tuttavia, le sue condizioni sono state sottoposte ad accertamenti di routine.

L’urto ha causato soltanto lievi danni all’immobile, la cui proprietaria, una donna del 1971, si trovava all’estero. Sono stati contattati sia il figlio della proprietaria di casa sia quello della conducente, al fine di gestire l’affidamento del veicolo e la messa in sicurezza dell’area.

Secondo quanto emerso, le parti coinvolte si sono accordate direttamente per il risarcimento dei danni. Fortunatamente, l’incidente non ha avuto conseguenze gravi né per la conducente né per altre persone.