Lite a Cossato: una persona aggredita alle giostre

Ieri notte, intorno a mezzanotte, i Carabinieri sono intervenuti alla fiera a Cossato, dopo la segnalazione di un’aggressione. Secondo quanto ricostruito, una persona, visibilmente alticcia, avrebbe aggredito un’altra per motivi ancora non chiariti. La lite, definita dai testimoni “per futili motivi”, ha provocato alla vittima un gonfiore alla caviglia, risultato di un calcio ricevuto durante l’alterco.

Le autorità hanno identificato immediatamente entrambe le parti coinvolte: l’aggressore, un cittadino albanese nato nel 1985 residente a Cossato, e la vittima, un uomo nato nel 1975, anch’egli residente in città. Presenti sul posto anche testimoni, tra cui un ragazzo nato nel 2003.

La vittima ha dichiarato di non voler sporgere denuncia. Al momento non sono stati riscontrati reati perseguibili d’ufficio, e l’episodio è stato classificato come una lite tra privati. Eventuali sviluppi saranno legati a eventuali querele future, ma per ora la situazione è rientrata senza ulteriori conseguenze.