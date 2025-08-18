Biella, turismo in crescita: quali sono i luoghi più visitati?

Secondo le ultime statistiche, il turismo biellese è cresciuto. Nei primi sei mesi del 2025, Biella ha registrato il 10,7% di arrivi e più del 70% dei visitatori è di provenienza italiana.

Una domanda sorge spontanea: quali sono le fonti di principale attrazione turistica di chi visita il nostro territorio?

Se, per pura curiosità, si “spulcia” Tripadvisor, si può trovare una risposta al quesito.



Al primo posto, si posizione il suggestivo Ricetto di Candelo, che intreccia storia e cultura. Costruito in epoca medievale, è uno dei borghi medievali interamente conservati ed è questo aspetto che viene apprezzato maggiormente dai turisti. Inoltre, si possono svolgere diverse attività, come trekking nella riserva delle Baragge, passeggiate lungo le mura, visite alle chiese storiche e scoprire i sapori locali.



Al secondo posto, si può trovare Oropa, che ospita il noto Santuario, il Cimitero monumentale e nel Sacro Monte sono edificate delle cappellette davvero affascinanti, sia da un punto di vista artistico che storico, segno che non rappresenti solo un punto di attrazione meramente religiosa.

Oropa è coinvolta in diversi cammini, come quello della Serra, ed è anche un punto di partenza per diverse escursioni, come quelle al Monte Mucrone o al Rifugio Rosazza, che permette di attraversare la Valle Cervo. Alcuni sentieri sono adatti a tutti, altri piuttosto impegnativi.



Al terzo posto, si posiziona il borgo del Piazzo, che offre un viaggio artistico inedito. Tra gli edifici più visitati, rientrano Palazzo Gromo Losa, Palazzo Ferrero e Palazzo La Marmora. I primi due ospitano mostre, che, quest’anno, hanno interessato i biellesi stessi. Ha riscosso grande successo, infatti, quella di Steve McCurry, che ha coinvolto molte scuole. L’ultimo, invece, offre la possibilità di partecipare a diversi eventi e di prendere parte ad esaustive visite guidate.



Il Santuario di Graglia occupa la quarta posizione. È situato in una zona circondata da piante e, come Oropa, propone diversi sentieri escursionistici che portano a punti panoramici mozzafiato per vedere il Biellese in tutte le sue forme.



Forse meno conosciuto, il Castello di Roppolo si posiziona quinto in questa classifica. Se si visita la pagine del Comune, si possono apprendere diverse notizie in merito alla storia e, infatti, si racconta che sia “superstite indenne di invasioni, guerre, assedi, espugnazioni e distruzioni”. Probabilmente, l’inizio della costruzione è da attestare intorno al XII secolo, ma con il passare del tempo il castello è stato soggetto a diverse restaurazioni.

Data la sua posizione, l’imponente edificio propone una visione ampia e suggestiva del Lago di Viverone, i vigneti dell’Erbaluce e tanto altro.