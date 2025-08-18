Meteo Biella, cosa ci aspetta nei prossimi giorni?

Dopo giorni di caldo intenso con temperature oltre i 32–33 gradi, il Biellese ha vissuto sabato 16 agosto una pausa temporalesca che ha portato piogge abbondanti e un momentaneo sollievo dal caldo. Le precipitazioni hanno rinfrescato l’aria, senza però modificare la condizione di siccità che continua a interessare il territorio.

Secondo il bollettino meteo regionale, a partire da oggi la situazione dovrebbe cambiare: le massime scenderanno intorno ai 28 °C e aumenterà la possibilità di rovesci pomeridiani, in alcuni casi si spingeranno verso la pianura. La giornata di martedì 19 agosto segnerà un peggioramento più marcato, con temporali anche forti previsti sul Piemonte orientale, Biellese compreso.

Intanto si attenua anche il pericolo incendi, che nei giorni passati aveva raggiunto livelli molto elevati. Nel Nord del Piemonte il rischio è ora valutato come “moderato”, grazie al calo delle temperature e all’aumento dell’umidità atmosferica. La situazione resta comunque sotto controllo da parte delle squadre antincendio.

Ben diversa la questione idrica: l’Associazione nazionale dei Consorzi di bonifica (ANBI Piemonte) ha chiesto di classificare i bacini dell’Elvo e del Cervo in “severità idrica alta”, a causa dei deflussi ridotti. I tecnici sottolineano che le piogge previste saranno utili, ma non risolutive: i temporali hanno distribuzione irregolare e non sono in grado di ripristinare le portate dei corsi d’acqua in modo uniforme.

Per i cittadini, dunque, la buona notizia è che l’ondata di calore è ormai in fase di esaurimento. Resta però centrale il problema della scarsità d’acqua, che continuerà a caratterizzare la stagione estiva, anche nelle prossime settimane.