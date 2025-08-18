La Biellese in campo a Biella, domenica sfida di Coppa Italia

La prima squadra de la Biellese torna a casa: dopo la fase iniziale della preparazione estiva affrontata a Gaglianico, i Bianconeri riprendono oggi pomeriggio lunedì 18 agosto gli allenamenti Biella, in Corso 53° Fanteria.
La squadra scenderà in campo domenica 24 agosto, per il turno preliminare di Coppa Italia. La Biellese 1902 giocherà contro la Valenzana Mado, Calcio d'inizio alle ore 17.30.
La società ricorda che la partita è già inclusa nell’abbonamento stagionale, esclusivamente questa prima gara di Coppa Italia. Gli abbonati potranno quindi accedere allo stadio senza alcun costo aggiuntivo: ai varchi di ingresso sarà richiesta la ricevuta rilasciata dal Club all’atto della sottoscrizione, insieme a un documento di identità.
Per chi non avesse ancora sottoscritto l’abbonamento, sarà possibile farlo direttamente in biglietteria (in viale Macallè, ingresso stadio) domenica 24 dalle ore 15.30.