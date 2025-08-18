Esodo estivo 2025, Anas: oltre 23,5 milioni di transiti nel weekend

Si è concluso ieri, domenica 17 agosto, il terzo weekend dell’esodo estivo 2025 con numeri da record sulla rete stradale e autostradale.

Dalle 12.00 di venerdì 15 agosto fino a mezzogiorno di ieri, sono stati registrati oltre 23,5 milioni di transiti. Solo nell'ultima mattinata i passaggi sono stati circa 6,5 milioni, mezzo milione in più rispetto alla domenica della settimana scorsa.

Sono iniziati i primi rientri dalle vacanze: sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” in direzione nord il traffico è più che raddoppiato nella tratta campana e dell’Appennino calabro-lucano rispetto allo scorso weekend, mentre nelle altre tratte calabresi l’incremento è compreso tra il 70% e il 40%.

Nel dettaglio, tra venerdì 15 e sabato 16 agosto sulla A2, tra l’innesto con la A30 e il nodo di Salerno, hanno viaggiato 110.680 veicoli, con picchi nei pressi di Pontecagnano (173.442). Intensi anche i flussi in Sicilia, con 127.876 veicoli transitati a Palermo lungo la A19, e nel Lazio: sul Grande Raccordo Anulare si contano oltre 223 mila passaggi alla Romanina e 241 mila tra Laurentina e Pontina. La Roma-Fiumicino (A91) ha segnato da sola 220.436 transiti.

Numeri elevati anche sulla Pontina (SS148) con 167.466 veicoli a Roma e punte oltre 85 mila ad Ardea. Rilevanti i flussi anche lungo le dorsali adriatica e tirrenica, con valori fino a 121.770 veicoli a Brindisi (SS16) e oltre 71 mila a Castellaneta (SS106 Jonica).

Per agevolare gli spostamenti, Anas ha ridotto i cantieri attivi: fino all’8 settembre restano chiusi o sospesi 1.392 cantieri, pari all’83% del totale. Sul territorio sono impegnate circa 2.500 risorse in turnazione, tra tecnici, addetti all’esercizio e operatori delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale, che monitorano il traffico H24.

Nonostante i volumi molto alti, il fine settimana si è svolto senza particolari criticità.

Anas invita a consultare prima della partenza la pagina dedicata all’esodo estivo e ricorda le campagne di prevenzione “Quando guidi, Guida e Basta” e “La strada non è un posacenere”.