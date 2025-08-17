Il Comune di Muzzano approva il progetto di messa in sicurezza della baita del CAI a Bagneri

La Giunta Comunale di Muzzano ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la messa in sicurezza dell’edificio ad uso dell’Associazione CAI di Biella a Bagneri. L’iniziativa rientra nelle disposizioni della Regione Piemonte per il 2026, che prevedono la possibilità per i Comuni di presentare proposte progettuali per interventi finanziati nell’ambito della legge n. 145/2018. La scadenza per la presentazione delle richieste era fissata per l'8 agosto 2025.

Il progetto, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, ha un quadro economico complessivo di 149.000 euro. La Regione Piemonte finanzierà l’opera con un contributo di 129.000 euro, mentre i restanti 20.000 euro saranno coperti dal Comune con fondi propri. L’intervento riguarda immobili e aree di proprietà comunale e ha ottenuto tutti i pareri favorevoli previsti dalla normativa vigente.

La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.