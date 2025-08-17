Viverone, il consiglio ha approvato il debito fuori bilancio

Il Consiglio Comunale di Viverone nell'ultima seduta di luglio, ha approvato il riconoscimento di un debito fuori bilancio pari a 165.840 euro. La delibera, proposta dal Sindaco Massimo Pastoris e dal rag. dott. Bobba, consente agli enti locali di sanare debiti derivanti da acquisizione di beni e servizi, laddove ne sia dimostrata l’utilità e l’arricchimento per l’ente.

Il debito sarà finanziato con fondi disponibili dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2024, secondo quanto stabilito dalla delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 28 aprile 2025. La variazione di bilancio non compromette l’equilibrio finanziario del Comune, come confermato dai controlli previsti dalla normativa vigente.

La delibera ha ottenuto il parere favorevole sia del Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Anna Rita D’Anselmo, sia del Sindaco, in qualità di responsabile tecnico, e prevede la trasmissione dell’atto alla Sezione di controllo della Corte dei Conti.

Durante la discussione, il consigliere di minoranza Renzo Carisio ha sollevato osservazioni politiche sulla gestione del debito, alle quali il Sindaco ha risposto sottolineando che l’acquisto è in linea con il programma elettorale e che si è scelto di non utilizzare interamente l’avanzo 2024.

La votazione ha visto 8 favorevoli e 3 contrari, senza astensioni, e il Consiglio ha deciso di dare immediata esecuzione alla delibera per consentire tutti gli adempimenti connessi.