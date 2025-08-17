Castelletto Cervo, il polivalente a disposizione per eventi ed attività

Il Comune di Castelletto Cervo mette a disposizione di cittadini, enti pubblici e privati, associazioni, il salone polivalente comunale per attività diverse.

Lo spazio può essere utilizzato previa presentazione dell'apposita istanza. Il modulo di richiesta di utilizzo, si trova sul sito del Comune, deve essere completato in ogni parte, sottoscritto e trasmesso all'Ufficio Protocollo del Comune di Castelletto Cervo almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’evento via email: castelletto@ptb.provincia.biella.it

via PEC: comune.castelletto.bi@legalmail.it

a mano: c/o Municipio, via XXV aprile, 80 (negli orari di ricevimento al pubblico).

Per maggiori informazioni rivolgersi agli uffici comunali negli orari di apertura al pubblico Tel. 0161 859 116

L'uso da parte di associazioni o gruppi senza scopo di lucro per attività di interesse sociale, culturale, ricreativo promosse e/o patrocinate dal Comune è gratuito, mentre l'uso da parte di organismi, associazioni o gruppi appartenenti al territorio comunale, senza scopo di lucro per attività non promosse e/o patrocinate dal Comune va dai 20 euro nel periodo estivo. Ci sono poi distinzioni per l'uso senza scopo di lucro oppure con scopi di lucro da parte di persone private residenti e non residenti.