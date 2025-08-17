Biellese, dopo i temporali torna il fresco: il meteo cambia volto, ma resta la scarsità idrica

Dopo giorni di canicola con temperature oltre i 32–33 gradi, il Biellese ha vissuto nella giornata di sabato 16 agosto una pausa temporalesca che ha portato piogge di particolare intensità. Le precipitazioni hanno rinfrescato lievemente l'aria, ma senza modificare in modo sostanziale un quadro che tende a fenomeni siccitosi.

Addio alla canicola, in arrivo instabilità. Secondo il bollettino meteo regionale, oggi – domenica 17 agosto – Biella raggiungerà ancora i 32 °C, con cielo in prevalenza sereno e piovaschi isolati sui rilievi. Da domani la situazione cambia: le massime scenderanno intorno ai 28 °C e aumenterà la probabilità di rovesci pomeridiani, con possibili sconfinamenti verso la pianura. Martedì 19 agosto è atteso un peggioramento più marcato, con temporali localmente forti sul Piemonte orientale, Biellese incluso.

Un segnale evidente è lo zero termico, che passa dai 4200–4400 metri del weekend ai circa 3800–4000 metri previsti per martedì: un calo di quasi 800 metri in pochi giorni, dopo valori eccezionalmente alti (oltre i 4500 metri della settimana appena trascorsa).

In attenuazione anche il pericolo incendi che, particolarmente elevato nei giorni scorsi, ha raggiunto il livello "moderato" nel Nord del Piemonte. La situazione rimane sotto il monitoraggio delle squadre antincendio, ma destinata a migliorare grazie all’abbassamento delle temperature e all’aumento dell’umidità atmosferica.

Se il meteo porterà sollievo dal caldo, non altrettanto si può dire per le risorse idriche. L’Associazione nazionale dei Consorzi di bonifica (ANBI Piemonte) ha chiesto di classificare a livello di “severità idrica alta” i bacini dell’Elvo e del Cervo, offrono un deflusso scarso: "Le piogge dei prossimi giorni - spiegano i tecnici – saranno utili ma non risolutive, poiché i temporali hanno distribuzione discontinua e difficilmente riescono a ripristinare le portate in modo uniforme”.

Per tutti i cittadini, però, la buona notizia rimane: l'ondata di calore sta volgendo al termine, ma la portata idrica rimane al centro della trattazione climatica, oggi e in futuro.