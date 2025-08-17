Traffico intenso per rientri da Ferragosto: domenica da bollino rosso

Giornata di grande movimento sulle strade e autostrade della provincia di Cuneo, con i primi rientri dalle vacanze estive e il controesodo di chi ha scelto il lungo ponte di Ferragosto per una breve pausa. Le previsioni parlavano di un fine settimana da bollino rosso, al momento la situazione è piuttosto tranquilla anche se e i primi segnali si stanno facendo vedere soprattutto lungo l’autostrada A10, la Genova–Ventimiglia.

Come segnalano i bollettini, si registrano code a tratti tra lo svincolo di Pietra Ligure e quello di Spotorno, oltre a rallentamenti tra Borghetto Santo Spirito e Spotorno, in direzione Genova. Traffico intenso anche in direzione opposta, verso Ventimiglia, con code per circa 3 km tra l’area di servizio di Bordighera e lo svincolo per il confine di Stato. Non sono mancati disagi legati anche a materiali dispersi lungo la carreggiata all’altezza dello svincolo di Borghetto Santo Spirito, in direzione Genova.

Diversa la situazione sulla A6 Torino–Savona, dove la circolazione si mantiene regolare e senza criticità al momento.

Gli spostamenti potrebbero intensificarsi ulteriormente nelle prossime ore, con l’aumento dei flussi verso il Piemonte. Si raccomanda quindi prudenza alla guida e di tenersi aggiornati in tempo reale sulle condizioni della viabilità.