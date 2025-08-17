Canile di Cossato, anche Zimone dice sì ai lavori di ristrutturazione

Anche il Comune di Zimone ha dato il via libera all’appendice alla convenzione che regola la gestione del canile intercomunale di Cossato. Con il voto unanime del Consiglio comunale, è stato approvato l’accordo che permetterà di avviare importanti lavori di manutenzione straordinaria per un importo complessivo di circa 175 mila euro.
La decisione segue quanto già stabilito dalla conferenza dei sindaci, che aveva evidenziato la necessità di adeguamenti strutturali per garantire la sicurezza e il benessere degli animali ospitati.
Cossato, proprietario dell’immobile, si occuperà della progettazione e dell’esecuzione degli interventi, assumendo il ruolo di stazione appaltante. L’amministrazione anticiperà parte delle spese con fondi propri, ottenendo in cambio l’esenzione dal pagamento della quota annuale di adesione alla convenzione (circa 14 mila euro) fino a completo recupero dell’investimento.
Un sostegno ulteriore arriva dalla Regione Piemonte, che ha concesso un contributo di 21 mila euro per la realizzazione di box dedicati ai cani più impegnativi e potenzialmente pericolosi.
Alla gestione in forma associata del canile partecipano oltre sessanta Comuni del Biellese, coordinati dal Comune di Biella. L’approvazione da parte di Zimone si inserisce in questo quadro di collaborazione territoriale, indispensabile per garantire continuità al servizio e contrastare il fenomeno del randagismo.
Con questo voto, il Comune di Zimone conferma il proprio impegno nel progetto, contribuendo insieme agli altri enti a rafforzare una struttura fondamentale per il territorio.