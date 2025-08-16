A Cossato l'Incoronazione della statua della Beata Vergine Assunta

Carissimi, mercoledì 14 agosto abbiamo festeggiato l’Assunzione della Beata Vergine Maria con l’incoronazione dell’effigie nella Parrocchia S. M. Assunta di Cossato, e salendo ai ai piedi della Vergine Bruna nel Santuario di Oropa.

Questa solennità ci ricorda che il destino ultimo dell’uomo non è la morte, ma la vita piena accanto a Dio.

Maria, assunta in cielo in anima e corpo, è segno di consolazione e speranza: ciò che Dio ha compiuto in lei, lo vuole compiere anche in noi. La sua glorificazione è frutto della sua fede umile, del suo "sì" totale al Signore. Contempliamo in Maria Assunta la vittoria della grazia e la gioia senza fine.

Buona festa!