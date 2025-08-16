 / EVENTI

A Cossato l'Incoronazione della statua della Beata Vergine Assunta

Le parole del Vescovo che ha presieduto la funzione

foto pag fb Parrocchia dell'Assunta di Cossato

Carissimi, mercoledì 14 agosto abbiamo festeggiato l’Assunzione della Beata Vergine Maria con l’incoronazione dell’effigie nella Parrocchia S. M. Assunta di Cossato, e salendo ai ai piedi della Vergine Bruna nel Santuario di Oropa.

Questa solennità ci ricorda che il destino ultimo dell’uomo non è la morte, ma la vita piena accanto a Dio.

Maria, assunta in cielo in anima e corpo, è segno di consolazione e speranza: ciò che Dio ha compiuto in lei, lo vuole compiere anche in noi. La sua glorificazione è frutto della sua fede umile, del suo "sì" totale al Signore. Contempliamo in Maria Assunta la vittoria della grazia e la gioia senza fine.

Buona festa!

Vescovo Roberto Farinella

