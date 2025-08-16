Ancora una tragedia sfiorata in autostrada per un anziano che viaggia in contromano. Alle ore 5.50 di questa mattina, una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Rivoli, nel percorrere l'autostrada A32 da Avigliana verso Rivoli, ha intercettato un'autovettura che procedeva contromano sulla corsia di sorpasso a sinistra.
I carabinieri hanno bloccato il mezzo mettendosi di fronte con lampeggianti e sirena attivata, mentre avevano fatto bloccare il traffico.
Al volante, un uomo di 81 anni che è stato accompagnato alla prima piazzola di sosta utile. Per lui è scattato il ritiro della patente mentre l'autovettura è stata posta sotto sequestro. L'uomo aveva imboccato contromano l'autostrada all'entrata del Comune di Rivoli.
16 agosto 2025
Dal Nord/Ovest: In contromano sulla Torino-Bardonecchia: i carabinieri bloccano un 81enne
I militari hanno intercettato l’anziano sulla corsia di sorpasso alle 5.50 del mattino: hanno bloccato il traffico e lo hanno accompagnato alla prima piazzola di sosta
