Rapina al supermercato: arrestato uomo a Biella

Nella prima serata di giovedì 14 agosto gli equipaggi della Squadra Volante intervenivano presso un supermercato cittadino, in quanto era appena stata perpetrata una rapina.
Un uomo aveva infatti minacciato la cassiera con un coltellino, riuscendo così a farsi consegnare l’incasso di circa 3000 euro e dandosi poi alla fuga.
Ma il rapinatore non aveva messo in conto la pronta reazione di cittadini e Polizia.
Nell’immediatezza un cliente del supermercato forniva indicazioni utili sulla direzione di fuga del rapinatore e sulla sua descrizione fisica.
Gli operatori della Squadra Mobile effettuavano una meticolosa attività di indagine, con accertamenti assai complessi supportati da intuito investigativo.
La Polizia riusciva quindi, in un breve lasso di tempo, a ricostruire gli spostamenti dell’autore del reato, che aveva pensato di trovare rifugio sicuro prendendo alloggio presso un hotel cittadino, dove veniva rintracciato all’interno della propria stanza.
Il rapinatore risultava essere un pluripregiudicato di anni 49, proveniente da Roma, in visita alla fidanzata biellese con cui condivideva la camera dell’albergo.
Nella camera venivano trovati gli indumenti utilizzati nel corso della rapina, nonché il denaro provento del delitto.
Gli agenti hanno dovuto ricorrere a tutta la loro professionalità per gestire l’individuo che, per l’intera durata della perquisizione, teneva un comportamento arrogante e fortemente minaccioso.
Considerata la flagranza della rapina commessa all’interno del supermercato “Aldi” e la pericolosità dell’uomo desunta anche dai precedenti penali, si procedeva al suo arresto per i reati di rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale.
L’uomo, su disposizione del magistrato di turno della Procura di Biella, veniva quindi associato presso la Casa Circondariale di Biella, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.