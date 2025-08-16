Mongrando, doppio furto in due abitazioni di via Elvo durante Ferragosto

Ferragosto amaro per due famiglie di via Elvo, a Mongrando, vittime di un doppio furto in abitazioni singole adiacenti.

Nel corso della giornata di ieri 15 agosto, nella prima, i ladri hanno approfittato dell’assenza degli occupanti, forzando una finestra. Sono stati portati via alcuni gioielli in oro e orologi. I Carabinieri intervenuti sul posto stanno cercando tracce utili per risalire agli autori del furto.

Nel pomeriggio e nella serata, una seconda abitazione, anch’essa singola e vicino alla prima, è stata presa di mira con modalità simili: effrazione della porta d’ingresso e sottrazione di monili e orologi, per un valore di circa 2-3 mila euro. il proprietario è un uomo del 1940 residente a Mongrando.

Entrambi gli interessati sono stati invitati a formalizzare denuncia presso le autorità competenti.