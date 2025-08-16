Cossato, lieve incidente al parcheggio del Penny: conducente cinese con patente non valida

Momenti di tensione ieri mattina, giovedì 15 agosto, intorno alle 10, nel parcheggio del supermercato Penny di Cossato. Un piccolo tamponamento tra due veicoli ha portato all’intervento dei Carabinieri, che hanno avviato accertamenti sulla regolarità dei documenti di una delle persone coinvolte.

Secondo quanto riferito dalla conducente che ha chiamato il 112, dopo l’urto lieve tra le due auto, l'altra conducente, di origine cinese, si sarebbe allontanata senza voler fornire le proprie generalità. La donna la cui auto era stata tamponata aveva comunque fotografato la targa del veicolo.

Poco dopo, al sopraggiungere dei militari, l’auto in questione è tornata sul posto. Dalla verifica è emerso che alla guida c’era una cittadina cinese del 1977, residente fuori regione, la quale ha esibito una patente di guida polacca. Sono in corso accertamenti per stabilire la validità del documento in Italia, poiché potrebbe non essere riconosciuto.

L’altro veicolo coinvolto è una Suzuki, condotta da un uomo del 1973 residente nel Biellese. Fortunatamente, non si registrano feriti e l’incidente si è risolto solo con danni lievi alle vetture.

I Carabinieri proseguono con le verifiche sulla documentazione della donna, al fine di chiarire la sua posizione.