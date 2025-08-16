Cade sul sentiero, escursionista soccorsa dal Soccorso Alpino

Intervento della Stazione Valle Mosso del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nel primo pomeriggio di oggi, sabato 16/08, sul sentiero che da Stavello porta alla bocchetta di Margosio.

Un’escursionista percorrendo il tratto di sentiero in oggetto, scivolando si è procurata un trauma alla caviglia che seppur lieve, non le ha permesso di proseguire in autonomia la camminata.

Dato l’allarme al numero unico 112, la centrale 118 ha fatto intervenire il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese.

La squadra ha raggiunto in breve tempo l’escursionista prestando le prime cure.

Successivamente con apposita barella spallabile è stata trasferita fino al mezzo fuoristrada e successivamente sulla strada Panoramica Zegna dove ha proseguito verso l’ospedale.