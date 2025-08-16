Meteo Biella: ultimi giorni di caldo afoso, da lunedì atteso un calo termico

Negli ultimi giorni il Biellese è stato caratterizzato da tempo stabile e caldo pienamente estivo. A partire da oggi, sabato 16 agosto, prosegue la fase asciutta con cieli sereni o velati e temperature massime fino a 34 °C in pianura.

Secondo 3Bmeteo, il fine settimana sarà caratterizzato da cieli prevalentemente soleggiati, con velature che non lasceranno spazio a decrementi significativi, con temperature attese fra i 19 e i 34 °C. Ma la prossima settimana potrebbe annunciare un sospiro di sollievo, con il termine dell'ondata di calore. A partire da lunedì ci attende un calo termico, aumentano le nubi e temporali sparsi. Uno scenario più fresco e nuvoloso che in settimana dovrebbe peggiorare ulteriormente, scendendo fino ai 15°C.