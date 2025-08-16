Ancora caldo nei prossimi giorni: consigli utili dal Ministero della Salute

Ancora caldo anche per questa settimana nel Biellese. Il meteo prevede per i prossimi giorni temperature che supereranno i 30° e che potranno mettere a repentaglio la salute, soprattutto delle persone più fragili, come bambini ed anziani. E proprio per questo è consigliabile adottare alcune accortezze.

Il Ministero della Salute consiglia di uscire nelle ore meno calde della giornata, evitando dunque l’esposizione al sole dalle 11.00 alle 18.00 . Idratarsi frequentemente è molto importante, specialmente durante le attività sportive, le cui ore devono essere ridotte.

Non è tutto: è inoltre raccomandato prediligere un abbigliamento fresco e leggero e stare in ambienti climatizzati. Si per esempio al lino, alle camicette e ai pantaloni super leggeri.

Attenzione anche ai farmaci, che devono essere conservati al di sotto di determinate temperature, diversamente potrebbero subire deterioramento.

Se si utilizza la macchina nelle ore calde è poi consigliabile aprire i portelloni per far circolare l’aria all’interno di essa, prima di mettersi alla guida.

Altri accorgimenti utili possono essere quelli di mangiare molta frutta e verdura, fonti di vitamine ed acqua, ed è opportuno ridurre la temperatura corporea facendo bagni e docce fresche.