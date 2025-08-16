È morto Pippo Baudo, più di chiunque altro ha incarnato la storia della televisione italiana

Si è spento oggi all’età di 89 anni Pippo Baudo, il conduttore che più di chiunque altro ha incarnato la storia della televisione italiana. Nato a Militello in Val di Catania, Baudo ha attraversato oltre sessant’anni di spettacolo, diventando per intere generazioni il volto familiare del piccolo schermo.

Elegante, autorevole e capace di parlare a tutti, dai più giovani agli spettatori di lunga data, Baudo ha guidato programmi che hanno fatto epoca, trasformando varietà e intrattenimento in momenti di costume nazionale. Indimenticabile la sua lunga esperienza al Festival di Sanremo, di cui fu il padrone di casa innumerevoli volte, e la sua capacità di scoprire e lanciare talenti destinati a segnare la musica e lo spettacolo italiani.

Più che un conduttore, è stato un punto di riferimento: con la sua voce ferma, il sorriso rassicurante e la capacità di improvvisare senza mai perdere misura, ha rappresentato un modello di professionalità televisiva.

Con la sua scomparsa si chiude un’epoca, quella della grande televisione popolare fatta di rispetto, entusiasmo e passione. Per il pubblico, Baudo rimarrà “Superpippo”: un simbolo di continuità e di affetto che difficilmente avrà eguali.