Adotta un amico a quattro zampe: Pedro e Maheba cercano casa FOTO

La famiglia di “Bulli e pupe con la coda odv” si allarga e due piccoli amici pelosi stanno aspettando una famiglia che li accolga con amore: Pedro e Maheba.

Pedro è un mix maltese di circa 3 anni, dal carattere dolce e affettuoso. Compatibile con altri cani, sia maschi che femmine, e persino con i gatti, pesa 5,5 kg, è vaccinato, chippato e negativo a Leishmania e altre malattie trasmesse dalle zecche. Pedro cerca una famiglia che gli dia tanto affetto e la sicurezza di una casa accogliente. Obbligo di castrazione. Si trova a Biella.

Maheba è una cagnolina di 2 anni, piena di energia e amore da dare. Pesando 7 kg, adora giocare, soprattutto con i suoi simili. All’inizio un po’ timida, saprà conquistare chiunque con pazienza e dolcezza. In perfetta salute, vaccinata, sterilizzata e microchippata, Maheba cerca una casa tranquilla, possibilmente con giardino sicuro, lontana dal caos cittadino. Attualmente è in stallo casalingo a Biella e già abituata alla vita in famiglia.

Se vuoi dare a Pedro o Maheba la vita che meritano, contatta Silvia al 340 9087029. Se non risponde, invia un messaggio WhatsApp con una breve presentazione: sarà il primo passo per regalare a questi piccoli grandi amici un futuro pieno di coccole e felicità.