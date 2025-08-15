Poste Italiane, riapre a Netro l'ufficio postale

Ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Netro, al termine dei lavori di ristrutturazione e ammodernamento eseguiti grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, promosso da Poste Italiane per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nei comuni con meno di 15.000 abitanti.

Gli interventi nella sede di Netro hanno incluso il rifacimento della pavimentazione, tinteggiatura, nuovi arredi e l’installazione di postazioni ergonomiche. Oltre ai servizi postali, finanziari, assicurativi ed energetici, i cittadini possono usufruire dei principali servizi INPS: cedolino della pensione, certificazione unica e modello “OBIS M”.

L’ufficio postale di Netro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.