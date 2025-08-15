I colori estivi delle baragge biellesi: un'escursione nella "savana piemontese"

Sabato 23 agosto è in programma un’escursione dal titolo “I colori estivi delle baragge biellesi”, organizzata da ControVento Trekking. L’itinerario prevede un percorso di 6 km, su terreno pianeggiante e con difficoltà facile, della durata di circa 4 ore. A guidare i partecipanti sarà Paolo (telefono: 3496490856).

La Baraggia Biellese è un’area naturale di grande fascino, caratterizzata da ampi spazi aperti, prati e distese di erica che in estate si tingono di tonalità rosate e violacee. Questo paesaggio particolare, spesso definito “la savana piemontese”, si sviluppa ai piedi delle Prealpi Biellesi e offre vedute spettacolari sulle montagne circostanti. Durante la stagione estiva, i contrasti cromatici tra il verde dei prati, il viola delle fioriture e l’azzurro del cielo rendono la zona particolarmente suggestiva e ideale per passeggiate rilassanti a contatto con la natura.