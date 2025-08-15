Valdilana in musica con “Colonna Sonora”: Simona Colonna all’Ex Mulino Susta

Valdilana si prepara ad accogliere un evento speciale: domenica 24 agosto 2025, alle ore 16:30, l’Ex Mulino Susta di Soprana ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna Storie Biellesi con il concerto “Colonna Sonora” di Simona Colonna, cantautrice, violoncellista e voce narrante tra le più originali del panorama piemontese.

Promosso da Storie di Piazza con il contributo della Rete Museale Biellese e della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella nell’ambito del bando CulturHub, l’evento vedrà protagonista un’artista profondamente legata al territorio biellese, con cui collabora da quasi quindici anni.

Accompagnata dal suo violoncello “Chisciotte”, Colonna proporrà brani originali in piemontese e italiano, intrecciando musica e racconto in un viaggio tra radici e futuro. La sua cifra stilistica, frutto di una formazione classica e di una ricerca personale sulle tradizioni, unisce poesia, emozione e memoria storica.

Per l’occasione, l’Ex Mulino Susta ospita anche due esposizioni visitabili tutte le domeniche di agosto e settembre dalle 14:30 alle 18:30: la mostra fotografica I mulini piemontesi e un’antologia di quadri di Rinaldo Biasetti.