Tradizione e realtà virtuale: serata speciale alla Casa Museo di Rosazza

Durante la serata di domenica 10 agosto, a Rosazza, nell'ambito della manifestazione “Il borgo dei desideri - I borghi più belli d'Italia” che ha avuto luogo nel Parco dell'Ortone, è stato messo a disposizione un telescopio per osservare le stelle e i pianeti del sistema solare.

La novità più importante è relativa all’apertura straordinaria serale della Casa Museo dell'Alta valle del Cervo, che è stata gradita da diversi visitatori. L'affluenza è stata ottima e molti si erano già recati alla Casa Museo nell’orario consueto, cioè dalle 14:30 alle 18:30.

Alcune persone hanno in particolare chiesto di poter indossare gli oculus (visori a realtà aumentata) che permettono di vedere due filmati che raccontano le nostre tradizioni, degli uomini che partivano e delle donne che restavano a casa.

I due video sono stati realizzati in realtà virtuale e, attraverso gli oculus, i visitatori si sono immersi nella Bürsch del 1800.

Chi ha vissuto quest’esperienza è stato particolarmente colpito dalla accuratezza delle riprese e dalla storia molto significativa raccontata nei due filmati. Accedendo alla Casa Museo si potrà richiedere ai volontari o all'operatore della rete museale di poter vedere questo squarcio di storia locale, con una tecnologia assolutamente moderna.