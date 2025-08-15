Tante cose da fare a Biella nel we del 15, 16 e 17 agosto

Venerdì 15

- Piedicavallo, grigliata Alpini

- Sandigliano, festa patronale, 10,30 Santa Messa

- Callabiana, Agosto a Callabiana

- Cavaglià, festa giovani

- Netro Agosto in festa, spettacolo pirotecnico

- Oropa, ore 21 fiaccolata presieduta da Vescovo Farinella in occasione della settimana dell'Assunta

- Cossato, Solenne Incoronazione della Statua della Beata Vergine Assunta.

- Bielmonte, festa di Ferragosto

- Magnano, Chiesa Romanica di San Secondo, dalle 21 FESTIVAL MUSICA ANTICA A MAGNANO - 40 anni

- Biella, Reload

- Cossato, Luna park

- Oropa, Giardino Botanico, dalle 15,30 Visita guidata all'Oasi WWF Giardino Botanico di Oropa

- Ponderano, piazza Alpini d'Italia, dalle 14,30 Ballo liscio e balli di gruppo con Claudio Abada @estate Ponderanese

- Oropa, via Santuario di Oropa 480, Orario dalle 11 alle 12.30 Visite guidate

- Ferragosto a Passo lento

- Bielmonte, Oasi Zegna, dalle 6 Dal primo raggio all’ultima stella

- Bioglio, Festa dell'Assunta

- Mongrando Curanuova, festa patronale

- Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 25, dalle 10 Mostre Festival Viaggio

- Cossato, ore 21.30, Piazza Tempia, Kos Festival, Gali in PIazza con DJ-Trope e GaliBus

Sabato 16 agosto

- Callabiana, Agosto a Callabiana

- Mongrando Curanuova, festa patronale

- Cossato, Fiera di San Rocco, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. La manifestazione unisce momenti di devozione religiosa, cultura popolare e vivacità commerciale, animando le vie e le piazze del centro cittadino.

- Oropa, GeoMorfoGiro: una passeggiata guidata nella Riserva Speciale del Sacro Monte di Oropa per scoprire il paesaggio e le sue origini.

- Sandigliano, festa patronale, 10,30 santa Messa e benedizione degli animali da compagnia

- Cavaglià, festa giovani

- Magnano, sagra della polenta

- Donato, festa patronale, alle 21 tombola familiare

- Rosazza, polenta concia al Dasè

- Viverone, Parco Ignazio Tarello, dalle 19,30 Allenamenti Outdoor Elite Fit

- Frazione Oretto Inferiore, 22 13812 Oretto - Campiglia Cervo (BI), dalle 12,30 Borghi e Ville della Valle Cervo - Esperienza a Villa Magnani in collaborazione con La Bursch

- Viverone, Area Verde, Punta Becco, dalle 7,15 Appuntamento con lo Yoga

- Ponderano, piazza Alpini d'Italia, dalle 21,30 Galileo in Piazza @ estate Ponderanese

- Miagliano, dalle 20,45 Bürsch in festival: Miagliano

- Oropa, via Santuario di Oropa 480, dalle 21 Visite guidate alla cupola di Oropa sotto le stelle

- Frazione Oretto 22, Campiglia Cervo, dalle 12 Tra Borghi & Ville

- Sordevolo, festa di San Rocco

- Oropa, via Santuario di Oropa 480, dalle 15 Visita guidata al Cimitero Monumentale di Oropa

- Netro Agosto in festa

- Sordevolo, “Parole per Gaza” alla Trappa dalle 17

- Bioglio, Festa dell'Assunta

- Frazione Oretto 22, Campiglia Cervo, dalle 9,30 Yoga all'aperto

Domenica 17 agosto

- Callabiana, Agosto a Callabiana

- Oropa, Giardino Botanico, dalle 15,30 Visita guidata all'Oasi WWF Giardino Botanico di Oropa

- Cavaglià, festa giovani

- Ponderano, piazza Alpini d'Italia, dalle 20,30 Danze in cerchio @estate Ponderanese

- Oropa, via Santuario di Oropa 480, dalle 11 Visite guidate a Oropa

- Campiglia Cervo, Santuario di San Giovanni d'Andorno, dalle 18 Mostra “I soldati della Valle Cervo. Storie di valligiani combattenti”

- Donato, festa patronale, Santa Messa, pranzo, ore 16 giochi per tutti e grigliata

- Donato, Storie di Piazza

- Via santuario di Oropa 480, dalle 21 Concerto d'arpa sotto le stelle

- Bioglio, Festa dell'Assunta

- Mongrando Curanuova, festa patronale

- Magnano, sagra della polenta

MOSTRE

All’Ex Mulino Susta a Soprana, per tutte le domeniche di agosto e settembre dalle 14.30 alle 18.30, sono visitabili due esposizioni: la prima è mostra fotografica “I mulini piemontesi”, curata da AIAMS Piemonte e Associazione Amici dei Mulini Storici, presso la sala macina; la seconda consiste in un’antologia di quadri di Rinaldo Biasetti, ospitata nella sala dell’antica osteria. Per ulteriori info è possibile scrivere una mail a mulinosusta@gmail.com.

- Pettinengo, cultura e tradizione: prorogata la mostra “ In blu – Coperte delle Valli Biellesi ”

- Campiglia Cervo, frazione Magnani 23, fino al 28 agosto, visite guidate al Parco & Mostra "Villa Magnani e il suo parco". Orari mostra: dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle18.

- Valdilana, Trivero, via Marconi, 23, fino al 16 novembre, Racconti di boschi, di fabbriche e di persone. Apertura tutte le domeniche Date: 17 maggio – 16 novembre 2025; Orari: 14.30 - 18.30.

- Biella, Dialoghi. Longoni Balla Mirò e altri Maestri dal Museo del Territorio Biellese. Mostra alla Cultura-Museo del Territorio Biellese. Da venerdì a domenica, dalle ore 15 alle 19 fino al 28 agosto; dal 4 al 28 settembre, da giovedì a domenica dalle ore 15 alle 19. Via Seminari, 3.

- Biella, Mostra "Conosci Pier Giorgio Frassati" al Santuario di Oropa. Tutti i giorni ad ingresso libero, a cura di Azione Cattolica Italiana, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Fino al 31 ottobre 2025, dalle ore 9:00 alle 17:00.

- Masserano, apertura del Palazzo dei Principi e della chiesa di San Teonesto. Tutti i sabati e le domeniche, dalle ore 15 alle 18. Via Roma 188, fino al 6 dicembre 2025 -Visite guidate ogni ora.



