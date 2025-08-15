Cossato in festa per la Fiera di San Rocco

Sabato 16 agosto 2025 il centro di Cossato si animerà per la tradizionale Fiera di San Rocco, evento che unisce devozione, cultura e territorio. La giornata si aprirà con la Santa Messa solenne e la processione dedicata al santo protettore, per poi proseguire con un ricco programma di iniziative.

Tra le proposte: mercato straordinario di artigianato, abbigliamento e prodotti tipici; stand gastronomici con specialità locali e street food; attrazioni per bambini, musica dal vivo, esposizione di mezzi agricoli e attività culturali con mostre e visite guidate.

La manifestazione si svolgerà dalle 8 alle 20 tra le vie e le piazze del centro cittadino.