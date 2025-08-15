Lite a Biella nella Galleria del centro commerciale I Giardini: uomo ferito

Momenti di tensione ieri sera, giovedì 14 agosto, intorno alle ore 19.30, all’interno della Galleria del centro commerciale I Giardini a Biella, dove si è verificata una lite tra avventori nel parcheggio sotterraneo.

Secondo quanto ricostruito dai testimoni e dagli operatori presenti ai Carabinieri che sono intervenuti, il diverbio sarebbe nato quando la vittima, un uomo del 1958 residente a Biella, avrebbe avvicinato troppo il proprio carrello alla macchina di un altro cliente. Dalle parole si sarebbe passati ai fatti, con l’aggressore che avrebbe colpito l’uomo, provocandogli una piccola escoriazione sopra il sopracciglio.

La vittima è stata medicata sul posto, e successivamente trasportata al punto di soccorso in codice verde. Non sono stati riportati traumi gravi. La lite è avvenuta alla presenza di altri avventori che hanno assistito alla scena.

L’aggressore si è allontanato prima dell’arrivo delle autorità, ma le telecamere della galleria hanno registrato l’intera scena e consentono di identificare il soggetto, grazie anche alla targa del veicolo. La vittima ha dichiarato di valutare la possibilità di sporgere denuncia.