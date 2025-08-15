Curino, 90enne intrappolata ore nell’auto ribaltata

Attimi di paura ieri pomeriggio, giovedì 14 agosto, a Curino, in frazione Cantone De Marchi, dove una donna di 90 anni è rimasta intrappolata per diverse ore all’interno della propria auto ribaltata.

Secondo quanto ricostruito, l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle ore 15. La conducente, classe 1934 e residente in paese, stava uscendo di casa alla guida della sua Fiat 600 quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del veicolo. L’auto è finita prima in un terrapieno, poi in una cunetta, terminando la corsa in un fosso con il mezzo capovolto.

Nonostante il violento impatto, nessuno si sarebbe accorto immediatamente dell’accaduto. La donna è rimasta intrappolata all’interno dell’abitacolo per ore, sotto il sole e con temperature particolarmente elevate, fino a quando una vicina di casa l’ha notata e ha dato l’allarme intorno alle 18.30-19.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri per i rilievi del caso e un’ambulanza del 118 partita da Borgosesia. I soccorritori hanno estratto la conducente, che è stata poi trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Ponderano. Non sarebbe in pericolo di vita, ma ha riportato alcune ferite e gli effetti del prolungato caldo nell’abitacolo.